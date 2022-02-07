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  3. KKTC’de 432 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi vefat etti
KKTC’de 432 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi vefat etti

KKTC’de 432 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi vefat etti

KKTC’de 432 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi vefat etti

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.601 olup, 432 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi vefat etmiş, 639 kişi taburcu edilmiştir.

192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

7 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 432

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639

Bugün Kaybedilen Hasta:  5

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.486.618

Toplam Vaka Sayısı: 58.830

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1709

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3741

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   123417

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