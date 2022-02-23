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  3. KKTC’de 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC’de 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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"Toplam 13.982 test yapıldı, 518 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 391 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir.

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 518

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185

Toplam Vaka Sayısı: 66.150

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106

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