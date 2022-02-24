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  3. KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.

229 kişi Lefkoşa, 139 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

24 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 522

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061

Toplam Vaka Sayısı: 66.672

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539

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