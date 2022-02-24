KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC’de 522 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.
229 kişi Lefkoşa, 139 kişi Girne, 106 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
24 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 522
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061
Toplam Vaka Sayısı: 66.672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539
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