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  3. KKTC’de 570 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de 570 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 570 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 570 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.799 olup, 570 pozitif vakaya rastlanmış, 332 kişi taburcu edilmiştir.

249  kişi Lefkoşa, 142 kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 32  kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

22 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 570

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203

Toplam Vaka Sayısı: 65.632

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697

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