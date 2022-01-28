KKTC’de 579 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de 579 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir.
249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 579
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419
Toplam Vaka Sayısı: 53.027
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4931
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3459
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119365
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