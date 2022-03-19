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  3. KKTC’de 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
KKTC’de 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

KKTC’de 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

KKTC’de 613 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.360  olup, 613 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 461 kişi taburcu edilmiştir.

234 kişi Lefkoşa, 151 kişi Girne, 124 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 35 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

19 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.360

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 613

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 613

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 461

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.176.203

Toplam Vaka Sayısı: 76.571

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.894

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4472

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4424

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 207

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 194
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1905

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136984

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