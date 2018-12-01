KKTC'DE 68 HIV VAKASI VAR

Gün dolayısıyla açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, KKTC’de toplam 68 HIV ihbarı yapıldığını, 5 kişinin de bu süreçte öldüğünü, geriye kalan 63 kişiden 8 kişisinin ise yurtdışında ikamet ettiğini vurguladı.

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Vudalı, 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “HIV, dünyada ve KKTC’de din, dil, etnik köken, meslek, yaş, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan herkesi etkileyebilir. HIV çağımızın hastalığıdır ve bu konuda bilgilenmek için herkese iş düşmektedir. HIV hepimizi ilgilendirmektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta KKTC vatandaşı olup HIV tanısı ile yaşamakta olan 68 kişi olduğunu ifade eden Vudalı, 5 kişinin bu süreçte öldüğü, geriye kalan 63 kişiden 8 kişisinin ise yurtdışında ikamet ettiği belirtildi…

Vurdalı’nın açıklamasında, bu kişilerden 4’ünün Güney Kıbrıs’ta, 3’ünün Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1 kişisinin ise İngiltere’de yaşamını sürdürdüğü, diğer 41 kişinin tedavisinin KKTC’de devam ettiği, hastaların 63’ünün erkek, 5’inin ise kadın olduğu vurgulandı.

HIV virüsü vücuda girdikten sonra ise hastalık sürecinin genelde bir ay içerisinde kişide grip benzeri şikayetler olduğunu, bundan dolayı hastalığın ilk aşamada kolayca gözden kaçabildiğini ifade eden Vudalı, hastaların genelde eve grip reçetesi ile gönderildiğini ve bu döneme “Akut Retroviral Sendrom” adı verildiğini kaydetti.

Bu dönem hiçbir belirti ve bulgu vermeyeceği gibi hızlı kilo kaybı, kuru öksürük, tekrarlayan ateş veya gece terlemeleri, açıklanamayan yorgunluk, büyümüş koltuk altı, kasık veya boyun lenf bezleri gibi yakınmalar ve bulgular olabildiğine işaret eden Vudalı, “Bu dönemden sonra hastalık sessiz dönem yani latent döneme girer. Bu dönemde çok yakınma ve bulgu vermeden yıllar içerisinde yavaş yavaş CD4 sayısı tükenmeye ve düşmeye başlar. Yukarıda açıklandığı gibi CD4 sayısı 200’ün altına düştüğünde, kişinin bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflar ve fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkmaya başlar” dedi.

HIV tanısı için herhangi bir laboratuvarda kan testi yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Emre Vudalı, tüm devlet hastanelerinde HIV testinin yapılabildiğini, ayrıca pek çok özel hastanede ve laboratuvarda da test yapıldığını söyledi.

Vudalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde isim vermeden de test yaptırmanın mümkün olduğunu belirterek, tek yapılması gerekenin enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmak olduğuna işaret etti.

Vudalı, hastalığın nasıl bulaştığı konusunda da ayrıntılı bilgi verdi.