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  3. KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 82 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli açıklamasında; “Covid-19 tanısıyla 13 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği, aritmi olan 82 yaşında (erkek) C.Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve  sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.” ded

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