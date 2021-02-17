KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 82 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli açıklamasında; “Covid-19 tanısıyla 13 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği, aritmi olan 82 yaşında (erkek) C.Y tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.” ded