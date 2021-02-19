KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 81 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Pilli açıklamasında; ‘Covid-19 tanısıyla 28 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatırılan hasta , 30 Ocak 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekteydi.
Hipertansiyon hastalığı ve diyabet olan 81 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.’ dedi.
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