KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren Covid-19 hastası hayatını kaybetmiştir.
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Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.” dedi
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