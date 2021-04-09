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KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren Covid-19 hastası hayatını kaybetmiştir.

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Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın KOAH  rahatsızlığı bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “Merhuma Allah’tan rahmet,  tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.” dedi 

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