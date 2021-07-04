Bakan Üstel: KKTC'de delta varyantına rastlandı, salgının ciddi bir tehdit olduğunu unutmayalım

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, gücün ve mutluluğun hatta insan yaşamında en önemli şeyin sağlık olduğunu vurgulayarak bu konudaki hizmetleri hakkıyla vermek, bizlerin görevidir, halkımıza sorumluluğumuzdur dedi.

Dünyayı tehdit eden delta varyantının KKTC'de görüldüğünü açıklayan Bakan Üstel, bu tehlikeliye karşı aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını,

Covid-19 ile ilgili büyük ilerleme kaydetmemize rağmen, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu unutmamamız gerektiğini belirtti.

" Tüm vatandaşlarımız toplumsal bağışıklık hedefindeki mücadelede yerini almalı"

Üstel, göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Covid-19 ile mücadele, gerekse ülkemizde sağlık altyapısında bulunan eksikliklerin tamamlanması ve Covid-19’un yol açtığı tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, Sağlık Bakanlığı olarak halkımıza en iyi sağlık hizmetlerin sunulması için canla başla çalışmaktayız.

Tüm vatandaşlarımız hiç vakit kaybetmeden, tereddüt etmeden toplumsal bağışıklık hedefindeki mücadelede yerini almalıdır diyerek halka çağrıda bulundu.

Üstel, alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz unutmayalım ki kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır diyerek uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Üstel, her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız son derece büyük önem taşımaktadır dedi.

Üstel, özellikle düğünler, restoranlar, barlar ve casinolarda kurallara uyulması ve yerel yönetimlerin etkin şekilde denetleme yapmaları gerektiğini, kurallara uyulmadığı sürece yeniden bir kapanma yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

" Covid-19 ile birlikte mücadele ettik, zafere de birlikte ulaşacağız"

Alınan tedbirlerle geldiğimiz noktayı kaybetmemek için toplumun desteğinin önemli olduğunu yineleyen Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmemiz gerektiğini hatırlattı. Üstel, Covid-19 ile birlikte mücadele ettik, zafere de birlikte ulaşacağız dedi.

" Sağlık Merkezlerinde aşılama yaşı 18 yaşa indi"

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, ülke genelinde toplam 221.174 aşı yapıldığını, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısının 129.011, 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısının 92.163 olduğunu, Sağlık Merkezlerinde aşılama yaşının 18 yaşa indiğini açıkladı.

Toplumun bağışıklığını arttırmak için halkımıza aşı çağrısında bulunan Üstel, tüm merkezlerimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını, aşı olmak için http://covid-19.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapıldığını, Hızlı antijen test sonuçlarının belgelerinin ise yine aynı adresten barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebileceğini ve rapor dokümanının pdf olarak alınabildiğini de hatırlattı.

Aşılamanın hızla tamamlanması amacıyla tüm merkezlerimizde 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını, AstraZeneca aşılarının 2. Dozları 1. Doz dan 1 ay sonra yapılacaktır diyen Üstel, ülkemizde aşı seferberliği başlatıldığını, Temmuz ayı sonuna kadar % 70 oranında aşılamanın tamamlanacağını belirtti.