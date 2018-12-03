KKTC'DE DEPREM!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16’da Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nde (KKTC) merkez üssü Girne olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haber Kaynağı: TRT