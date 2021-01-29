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KKTC’de dün sabahtan bu yana en fazla yağış

KKTC’de dün sabahtan bu yana en fazla yağış

KKTC’de dün sabahtan bu yana en fazla yağış

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KKTC’de dün sabahtan bu yana en fazla yağış metrekareye 21 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: Tatlısu 21 Kg/M², Koruçam 19 Kg/M², Akdeniz, Geçitkale 18 Kg/M², Mağusa, Girne, Çamlıbel 17 Kg/M², Alevkaya, Gaziveren, Zefer Burnu, Kalkanlı 15 Kg/M²

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