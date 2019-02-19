KKTC'DE EMLAK PİYASASI NE DURUMDA?

EVA Gayrimenkul Değerleme, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gayrimenkul Sektörü Analizi Raporu“nda KKTC‘nin ilçeleri bazında ticari ve konut arsaları fiyat aralıkları ile ilçelere göre konut fiyatları ve kira değerlerini mercek altına aldı.

EVA Gayrimenkul Değerleme‘nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gayrimenkul Sektörü Analizi Raporu‘na göre ilçelere göre arsa fiyat aralığına bakıldığında Lefkoşa‘da ticari arsaların dönümü ilçenin batı, merkez ve doğu aksına göre sırasıyla minimum 300–600–350 bin sterlin, maksimum 400–1.500–450 bin sterlin aralığında bulunuyor. Lefkoşa‘nın batısındaki konut arsalarının dönümü ise minimum 75 bin, maksimum 180 bin sterlin değerinde.

Girne merkezde denize sıfır ticari arsa 2.5 milyon sterlin

Batı, merkez ve doğu aksı itibariyle Girne‘de ticari arsaların dönümü minimum 250–1.200–350 bin, maksimum 300–2.500–600 bin sterlin iken, denize sıfır arazilerin dönümü minimum 300–1.000–300 bin, maksimum 500–2.500–400 bin sterlin aralığına yükseliyor. Girne‘de konut arsalarının dönümü ise batı, merkez ve doğuda sırasıyla minimum 60–400–45 bin, maksimum 120–1.000–70 bin sterlin aralığında yer alıyor.

Mağusa‘nın kuzeyinde ticari ve konut arsalarının dönümü minimum 250 bin, maksimum 300 bin sterlin iken, güneyinde minimum 300 bin, maksimum 600 bir sterlin değerinde. İskele ilçesinde denize sıfır arazi 50 bin sterlin, tarla nitelikli büyük parçaların dönüm fiyatı 25 ila30 bin sterlin aralığında yer alıyor. Güzelyurt ilçesinde ise büyük parça arazi ve arsaların dönüm fiyatı 30 bin sterlin değerinde bulunuyor.

Konut piyasası gelişiyor

Sosyoekonomik açıdan genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan KKTC‘nin konut pazarı sürekli gelişiyor ve yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor. EVA Gayrimenkul Değerleme‘ninanaliz raporuna göre KKTC‘nin konut piyasası dış yatırımcının da ilgisini çekiyor. Konut piyasasında hem yerli hem yabancı yatırımcılar yer alıyor ve gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar taşeron olarak da önemli roller üstleniyor. KKTC‘de komşularına kıyasla konut fiyatlarının düşük olması da yabancı yatırımcılar açısından cazip görülüyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme‘nin araştırmasına göre KKTC ilçelerinde daireler genellikle 3+1, 2+1 ve 1+1 olarak tasarlanıyor. Lüks dairelerin genellikle son 3 yıl içinde inşa edildiği belirtiliyor. Standart daire, bina yaşı 10 yıl ve üzeri olan, kapalı alan büyüklüğü ortalama 75m2 ile 130 m2 arasında olan daire modelleri olarak tanımlanıyor. Lüks villa 200 m2 üzerinde,özel yüzme havuzu, geniş bahçe ve 3 yatak odasından fazla özelliğe sahip konut modeli olarak tanımlanıyor. Standart villalar ise genellikle yüzme havuzu bulunmayan, ortalama en fazla 200 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip konutlardan oluşuyor.



Lefkoşa‘da standart daire 35–55 bin sterlin

İlçelere göre konut piyasasına bakıldığında Lefkoşa‘da pazarın dar olduğu, genellikle yerli yatırımcı ve alıcı profilinin baskın olduğu görülüyor. Lefkoşa‘da standart villa minimum 120 bin, maksimum 400 bin sterlin, lüks villa minimum 350 bin, maksimum 700 bin sterlin değerinde. Lefkoşa‘da standart daire fiyatları 35 bin ile 55 bin sterlin, lüks daire fiyatları 42 bin ile 120 bin sterlin aralığında yer alıyor.

Girne‘de lüks villa maksimum 1.5 milyon sterlin

Girne konut sektöründe KKTC‘de öncü konumda bulunuyor. Kira getirisi ve satış karı açısından en yüksek rakamlara ulaşılan Girne‘de genellikle villa ve apartman dairesi olan rezidans modelinde tasarlanmış konutlar görülüyor. Girne‘de standart villa fiyatları batı, merkez ve doğu aksında sırasıyla 180–275 bin, 250–375 bin, 160–220 sterlin aralığında, lüks villa fiyatları 450–1.500 bin, 250–450 bin, 350–1.500 bin sterlin aralığında yer alıyor. Standart daireler batıda 60–70 bin, merkezde ve doğuda 65–110 bin sterlin değerinde bulunuyor. Lüks daireler ise merkezde 85–300 bin sterlin değerinde.

Mağusa‘da standart daire fiyatı 40–75 bin sterlin

Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi nedeniyle konut sektörünün dinamik ilçeleri arasında yer alıyor. Araştırma raporunda daire ve kira getirisine yönelik yatırımların yoğun olduğu belirtiliyor. Bölgede iki yeni üniversite projesinin planlanması emlak piyasasına hareket getiren faktörlerin başında geliyor. Mağusa‘da standart daire fiyatlarına bakıldığında 40–75 bin sterlin, lüks dairelerin ise 80–120 bin sterlin aralığında olduğu görülüyor. Mağusa‘da standart villa aralığı 70–120 bin sterlin iken, lüks villa fiyatları 250–350 bin sterlin aralığında.

İskele‘de lüks villa 175–250 bin sterlin

Yeni gelişmekte olan İskele‘de site ve yazlık nitelikli konut pazarı gelişim gösteriyor. Yatırımcı profili genellikle İskandinav ülkeleri ve Rusya‘dan oluşuyor. İskele‘de standart villa fiyatları aralığı 85–95 bin, lüks villa fiyatları 175–250 bin sterlin aralığında. Standart daire fiyatları 30–60 bin sterlin, lüks daireler 60–100 bin sterlin değerinde.

Güzelyurt ise Kıbrıs‘ın mevcut siyasi yapısından etkilenen ve emlak işlemlerinin en sınırlı olduğu ilçesi. Ancak son bir yıldır yeni üniversite yatırımı nedeniyle piyasada hareketlilik gözleniyor. Güzelyurt‘ta standart daire fiyatı 40–65 bin sterlin aralığında bulunuyor.

KKTC ilçelerinde kira değerleri değişken

EVA Gayrimenkul Değerleme‘nin analizine göre ilçelerin aylık kira değerleri dağılımına bakıldığında Lefkoşa‘da villaların 600–800 sterlin, dairelerin 250–400 sterlin, Girne‘de villaların 600–800 sterlin, dairelerin 350–400 sterlin, Mağusa‘da villların 10 aylık peşin 2.000–2.500 sterlin, dairelerin 1.400–1.600 sterlin olduğu görülüyor. İskele‘de yıllık 1+1daireler 1.800, 2+1‘ler 2.400, 3+1‘ler 3.000 sterlin ortalama kira değerine sahip. Güzelyurt‘ta ise aylık ortalama kira bedeli 1.500 TL. EVA Gayrimenkul Değerleme‘nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gayrimenkul Sektörü Analizi Raporu‘na göre ilçelere göre arsa fiyat aralığına bakıldığında Lefkoşa‘da ticari arsaların dönümü ilçenin batı, merkez ve doğu aksına göre sırasıyla minimum 300–600–350 bin sterlin, maksimum 400–1.500–450 bin sterlin aralığında bulunuyor. Lefkoşa‘nın batısındaki konut arsalarının dönümü ise minimum 75 bin, maksimum 180 bin sterlin değerinde.