KKTC'DE FARKEDİLMEDİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI!

Sahte kimlikle ülkeden çıkış yapmayı başaran Erkan Sönmez Türkiye’de yakalandı

Suna ERDEN

Erkan Sönmez’in Avrupa hayali Türkiye’de son buldu. Üzerinde kendi resmi bulunan başkasına ait kimlik ile Ercan Havaalanı’ndan çıkmayı başaran zanlı, Türkiye’ye giriş yaparken tespit edildi. İstanbul’da muhaceret polisine yakalanan zanlı, KKTC’ye iade edildi. Zanlının üzerine sahte kimlik ile sahte Güney Kıbrıs pasaportu bulundu. Zanlının amacının Türkiye üzerinden İngiltere’ye gitmek olduğu öğrenildi.

KKTC polisine teslim edilen zanlı sorgusunun ardından dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Erkan Sönmez'in 13 Şubat 2018 tarihinde, Ercan Havaalanı’ndan başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği kimlikle KKTC'den çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının Türkiye'ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandıktan sora ülkemize iade edildiğini, tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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