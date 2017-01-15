KKTC’DE FETÖ OPERASYONU: 9 ALBAY TUTUKLANDI

Türkiye’de, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde sürdürülen FETÖ terör örgütü operasyonu KKTC’ye de sıçradı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıklarında toplu tutuklamalar yapıldı

CUMA SABAHI: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) Cuma sabahı operasyon yapıldı. Aralarında Lefkoşa Alay Komutanı’nın da bulunduğu 9 albay derdest edildi

KİLİT VURULDU: Alay komutanlığı dahil çeşitli kademelerde görev yapan 9 albayın tutuklanmasından sonra alay karargahları veya çalışma odalarına kilit vuruldu. Buralarda ve albayların lojmanlarında geniş çaplı aramalar yapılması bekleniyor

2 HELİKOPTER: 9 albayın Cuma sabahı tutuklanmasından sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 askeri helikopterle Ankara’ya sevk edildikleri öğrenildi. Albayların ön sorgulamadan sonra FETÖ terör örgütü davasına dahil edilecekleri belirtildi

Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sürdürülen FETÖ terör örgütü operasyonları KKTC’ye de sıçradı.

Türkiye’de devam eden operasyonlar kapsamında KKTC’de de 9 albay, Cuma sabahı tutuklandı.

Tutuklamaları, Ankara’dan gelen özel bir ekip gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) çeşitli kademelerde görev yapan 9 albayın Cuma öğle saatlerinde 2 askeri helikopter ile Ankara’ya sevk edildikleri öğrenildi.

Tutuklananlar arasında GKK birinci piyade alayı olarak bilinen Lefkoşa Alay Komutanı’nın da olduğu belirtildi.

Tutuklanan albayların komuta ve çalışma odaları kilit altına aldındı. Soruşturma kapsamında komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı aramalar yapılması bekleniyordu.

Cuma öğle saatlerinde, sivil bir şekilde, 2 askeri helikopter ile Ankara’ya sevk edilen albayların sorgulamalarının yapılmasından sonra şüpheli olmaları halinde FETÖ terör örgütüyle ilgili açılan ana davaya dahil edilecekleri belirtildi.

Türkiye’de FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da yapmaya kalkıştığı askeri darbeden sonra aralarında 119 general ve amiralin de bulunduğu 8 bin 651 asker tutuklanmıştı.

Tutuklanan askerlerle ilgili açılan davaların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Havadis