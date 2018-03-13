KKTC'DE FETÖ OPERAYONU!
FETÖ’ye Türkiye'de 5 il ve KKTC’de operasyon
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Kırşehir merkezli 5 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki FETÖ’nün muvazzaf üsteğmen ve subaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 asker gözaltına alındı.
Türkiye Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda üsteğmen A.Z. KKTC'den; Şırnak, Ankara ve Kayseri’den astsubaylar A.T., Y.E., U.D., B.A., O.K., M.K., H.K., F.K., gözaltına alındı.
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