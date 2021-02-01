KKTC’de geçtiğmiz hafta 26 trafik kazasında 10 kişi yaralandı

KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 26 trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 kazadan 6’sı yaralanma, 20’si hasarla sonuçlanırken, 10 kişi de yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (8) , dikkatsiz sürüş yapmak (5), kavşakta durmamak (7), yakın takip (4) ve diğer etkenler (2) olarak açıklandı. Kazalarda toplam hasar miktarı 283 bin 575 olarak belirtilirken, bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 11, Gazimağusa 8, Girne 4, Güzelyurt 1, İskele 2”

KONTROLERDE 503 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Polis tarafından geçtiğimiz hafta ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4 bin 910 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 503 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şöyle: “Sürat ( 132 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 77 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 59 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 47 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), “A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), “B” Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 105 diğer trafik suçları”