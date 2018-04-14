KKTC'DE HOMOFOBİ "YOK" DENSE DE "VAR"!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Homofobi’nin boyutlarını gözler önüne seren Kuir Kıbrıs Derneği, KKTC’de de homofobi ve türlerini görmenin mümkün olduğuna dikkat çekerek, bunu da en açık toplumdaki “Benden uzak olsun da”, “Gözümüze sokmadan ne yaparsa yapsınlar” söylemleriyle gözlemlendiğini vurguladı

Kuir Kıbrıs Derneği, günümüzde homofobiye çok sık rastlandığının altını çizerek, “ Homofobi’nin bir türü olan içselleştirilmiş homofobiden de bunu ayırt etmek çok zordur. İçselleştirilmiş homofobi, bireyin kendi cinsel yönelimini kabul edemeyip o yönelime sahip olan diğer insanlara karşı duyduğu nefret, hoşnutsuzluk, ön yargı ve tutumlardan oluşur” ifadelerini kullandı

Kuir Kıbrıs Derneği: Homofobi sadece bireye yöneliminden kaynaklı bir fiziksel saldırı yolu ile var olmaz. Homofobi aynı zamanda bireyin arkasından konuşmak, onu dışlamak, sosyal ve ekonomik olarak yoksullaştırmak gibi birçok farklı yöntemler ile kendini burada dışa vurmaktadır

LGBTİ+ bireylerin her yerde ve her zaman var olduğunun da unutulmaması gerektiğine işaret eden Kuir Kıbrıs, “Sadece toplumumuz kendi ön yargıları nedeni ile bizleri olduğumuz kişi olarak tanımamış ve heteronormatif bir dünyada bizleri baskılayarak hayatımızı özgürce yaşamaktan alıkoymaya çalışmıştır” dedi

Özlem ÇİMENDAL

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldıkları toplumsal baskı, eleştiri, hatta daha ileriye vararak şiddet ve cinayetleri çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs’ın kuzeyinde homofobinin boyutlarını da gözler önüne seren dernek, KKTC’de de homofobi ve türlerini görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

“Homofobi en temel tanımı ile eşcinsel bireylere karşı duyulan nefret, hoşnutsuzluk, ön yargıdır”

Homofobi en temel tanımı ile eşcinsel bireylere karşı duyulan nefret, hoşnutsuzluk, ön yargı ve tutumları içerdiğini ifade eden Kuir Kıbrıs Derneği, günümüzde homofobiye çok sık rastlandığının da altını çizdi.

Homofobinin oldukça yaygın olduğunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca homofobinin bir türü olan içselleştirilmiş homofobiden de bunu ayırt etmenin oldukça zor olduğu da vurgulandı.

“İçselleştirilmiş homofobide birey kendi cinsel yönelimini kabul edemiyor”

İçselleştirilmiş homofobinin, bireyin kendi cinsel yönelimini kabul edemeyip o yönelime sahip olan diğer insanlara karşı duyduğu nefret, hoşnutsuzluk, ön yargı ve tutumlardan oluştuğunu vurgulayan Kuir Kıbrıs Derneği, aslında genel itibarı ile homofobi türleri arasında olan içselleştirilmiş homofobinin, bireyin kendini kabullenmesi noktasında ciddi sorunlar yarattığına işaret etti.

“’Benden uzak olsun da’, ‘Gözümüze sokmadan ne yaparlarsa yapsınlar’ en açık kanıtı”

Kıbrıs’ın kuzeyinde her ne kadar toplumda homofobi olmadığı gibi düşünülse de bunun var olduğunu pratikte görmenin oldukça mümkün olduğunun altını çizen Kuir Kıbrıs Derneği, “‘Benden uzak olsun da’ veya ‘Gözümüze sokmadan ne yaparlarsa yapsınlar’” gibi söylemlerin, toplum içerisinde sıkça duyulmasının, KKTC’de homofobinin hala var olduğunun açık bir kanıtı olduğunu ifade etti.

“Bireyin arkasından konuşmak, dışlamak da homofobidir”

Kuir Kıbrıs Derneği, “Bazı söylemler homofobinin hala ayakta ve sağlam olduğunu kanıtlar gibidir. Homofobi sadece bireye yöneliminden kaynaklı bir fiziksel saldırı yolu ile var olmaz.

Homofobi aynı zamanda bireyin arkasından konuşmak, onu dışlamak, sosyal ve ekonomik olarak yoksullaştırmak gibi birçok farklı yöntemler ile kendini burada dışa vurmaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

“LGBTİ+ bireyler her yerde karşınıza çıkabilir”

LGBTİ+ bireylerin toplum içerisinde her yerde var olabileceğine vurgu yapan dernek, bu konu hakkında da şu ifadeleri kullandı: Etrafınıza bakınız, arkadaşınız, aileniz, dostlarınız, öğretmeniniz, çöpçünüz, doktorunuz, gittiğiniz kafede size kahvenizi getiren kişi olabilir.

“Önyargılar, bizi olduğumuz kişi olarak tanımayarak, bizleri baskılamaya çalışmaktadır”

LGBTİ+ bireylerin her yerde ve her zaman var olduğunun da unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kuir Kıbrıs, “Sadece toplumumuz kendi ön yargıları nedeni ile bizleri olduğumuz kişi olarak tanımamış ve heteronormatif bir dünyada bizleri baskılayarak, hayatımızı özgürce yaşamaktan alıkoymaya çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

“Eril bir toplum yapısına sahip olan KKTC’de LGBTİ+ olmak yeni yeni konuşuluyor”

LGBTİ+ bireylerin maruz kaldıkları toplumsal baskı, eleştiri, hatta daha ileriye vararak şiddet ve cinayetlere kurban gitmeleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kuir Kıbrıs Derneği, bunları tetikleyen nedenler ve besleyen süreçler hakkında şu ifadelere yer verdi: “Yaşadığımız dünyada var olan herkesin karşı cinsel olduğu varsayımı ve tek ‘doğru/doğal’ cinsel yönelimin o olduğu görüşü yani ‘heteronormatiflik’ ve eril toplum yapısına sahip olan Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ olmak konusu daha yeni yeni konuşulmaya başlanılmış bir konudur.”

“Yapılan haberler ve söylemler de heteronormatif bir açıdan yapılıyor”

Bugüne kadar yapılan haberler veya söylemlere dikkatli bir şekilde bakıldığında, bunların birçoğunun yine heteronormatif bir açıdan yapıldığının altını çizen dernek, “LGBTİ+ bireylerden eğer bahsediyorsa da marjinalleştirdiği gerçeği gözden kaçmaz. Bunlardan beslenen önyargı, bireyleri kendi cinsel yönelim ve kimliklerini gizlemeye iter ve günün sonunda birbirini destekleyen bilinçsizlik ve önyargı çarkı git gide büyüyerek dönmeye devam eder” dedi.

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