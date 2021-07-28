KKTC’de korona virüs kaynaklı bir ölüm daha

Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında( kadın) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.’ dedi.