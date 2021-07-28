KKTC’de korona virüs kaynaklı bir ölüm daha
KKTC’de korona virüs kaynaklı bir ölüm daha
A+A-
Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında( kadın) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.’ dedi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.