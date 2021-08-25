KKTC’de koronavirüse bir cana daha

Covid-19 tanısıyla 18 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşında (Erkek) S.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı, merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabır diledi.