KKTC’de koronavirüse bir cana daha
KKTC’de koronavirüse bir cana daha
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Covid-19 tanısıyla 18 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşında (Erkek) S.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı, merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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