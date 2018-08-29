KKTC'DE KRİZE KARŞI OHAL ÖNERİSİ!

KKTC'de gündem ekonomik kriz. Muhalefet partileri hükümeti 'zam yapmaktan başka önlem almamakla' suçlarken, Yeniden Doğuş Partisi OHAL çağrısı yaptı.

KKTC, Türkiye’deki ekonomik krizin yansımalarını tartışıyor. Uzmanlar, KKTC’deki krizin derinleşerek devam edeceği ve ek mesai ücretlerinin kesilmesi, döviz kurunun kiralarda sabitlenmesi gibi önlemlerin yeterli olamayabileceği uyarısında bulunuyor. Hal böyleyken, muhalefetten sert eleştiriler yükselmeye başladı. Muhalefet partileri hükümeti ataletsizlik ve kriz karşısında yenilgi ile suçluyor.

‘ZAMDAN BAŞKA TEDBİR DÜŞÜNEMİYORLAR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kesimleri dört partili koalisyon hükümetinin toplumu ekonomik çöküşe taşımakla eleştirirken, Türkiye ile KKTC arasında bağımsız devletler olarak eşit bir ilişkiyi savunan Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) açıkça olağanüstü hal çağrısı geldi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yazılı açıklamasında, “Hükümet art arda yaptığı zamlar nedeni ile ülkeyi tam bir ateş yerine döndürmüştür. Maalesef bu hükümetin zam yapmaktan başka önemli bir tedbiri düşünecek ve uygulayacak durumu da yoktur” diyen Arıklı, ilgili anayasa maddesi uyarınca daha etkin tedbir alınması ve piyasayı kontrol edebilmek için hükümetin OHAL ilan etmesi gerektiğini savundu.

UÇUŞLAR YENİDEN AKSAYABİLİR

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda işçilerin iş bırakma eyleminin iki gün içinde tekrarlanabileceği belirtiliyor. İşçiler dün, ek mesai ücretlerinin askıya alınmasını protesto etmek için Ercan Havalimanı’nda 19.00-00.30 arasında iş bırakmış; eylem, hükümetin hava kontrol emekçileri ile gerçekleştirdiği yoğun müzakereler sonucunda sonlandırılmıştı. Ancak bu sabah Kıbrıs Türk basınına konuşan emekçiler, hükümetin son kararının nihai olarak geri çekilmemesi durumunda iş bırakma eyleminin iki gün sonra tekrarlanacağı uyarısında bulundu.

‘TÜRKİYE YANLISI SAĞ SEÇENEK’

Ek mesailerin kesilmesi siyasetten de sert tepki çekti. Türk Solu hükümete ’emekçi kesimlerin sorunlarını görmezden gelme ve sermaye yanlısı tutum içerisine girme’ suçlamasını yöneltti. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ek mesai ücretlerin yasa ile korunduğunu vurgulayarak ‘hükümetin krizi bahane ettiğini’ söyledi. Rahvancıoğlu, “Bu krizde siyasi irade kimin korunmasına öncelik verecek; büyük sermayenin mi, yoksa küçük üretici, esnaf ve emekçilerin mi?” tepkisini gösterdi. Rahvancıoğlu, hükümetteki sol eğilimli partilerin toplumun tepkilerini törpülemeye çalıştığını ve vatandaşların ‘Türkiye yanlısı sağ seçenek’ ile korkutulduğunı söyledi.

KKTC HÜKÜMETİ ANKARA’YA GELECEK

KKTC’de ocak ayından beri iktidarda bulunan dörtlü Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumsal Demokrasi Partisi-Demokrat Parti hükümeti ise Ankara’yı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Türk basınına yansıyan son bilgilere göre, bu ziyaret geçtiğimiz hafta sonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesinde karara bağlandı. Ankara ziyaretine KKTC tarafından Başbakan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılması bekleniyor.

Kaynak: Nikolas Stelya/Gazete Duvar