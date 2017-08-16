KKTC'DE KURBAN BAYRAMI 6 GÜN İLAN EDİLDİ!
31 Ağustos idari tatil
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Bakanlar Kurulu, 31 Ağustos Perşembe arife gününün idari tatil verilmesini kararlaştırdı.
Başbakanlık açıklamasında, “Bakanlar Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı’nın arasında kalan ve arife olması nedeniyle yarım gün olan 31 Ağustos Perşembe gününün idari tatil verilmesi yönünde prensip kararı aldı” denildi.
Etiketler : Bakanlar Kurulu, kurban bayramı, tatil
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