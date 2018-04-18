KKTC’DE NELER OLUYOR?.. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen dava sayısı her yıl daha da artıyor. Bu alanda son 12 yıllık sürede toplam 6 bin 501 dava görüldü. Uyuşturucunun yanı sıra, adam öldürme, silahlı çatışma, bıçaklama, darp, kundaklama, vahim yaralama, şiddet ve tehdit, sahtecilik, cinsel suç olaylarındaki artış ürkütücü boyutta. Ülkemiz suç tablosundaki bu artış, tedirginlik yaratıyor. Akla ilk gelen soru ise, “KKTC’de neler oluyor, ülkemiz nereye gidiyor?”. 2006’da Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 451 dava görülürken bu rakam 2017’de 683’e yükseldi.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDAKİ ARTIŞ ÜRKÜTÜYOR… Ocak 2006 ile Aralık 2017 arasında ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillikle ilgili toplam 22; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 586; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 537, uyuşturucuyla ilgili 2 bin 494 dava görüldü. Ülkede artan sahtecilik suçlarıyla ilgili ise toplam 886 dava görüşüldü. “Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” davasında ise 2016 ve 2017’de görülen 29’ar davayla son 12 yılın rekoru kırıldı.

Ülkemizin “suç tablosu” herkesi tedirgin edecek boyutta.

Her yıl mahkemelerin yayınladığı faaliyet raporuyla ortaya çıkan bu tablo, herkeste endişe yaratıyor.

Ülkemizdeki mahkemelerde son 12 yılda 22 cinayet; 586 adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp; 537 silah, patlayıcı madde, bıçak kullanma, şiddet ve tehdit; soygun, ev, dükkân, bina açmak, sirkat, tasarrufla ilgili 1.250 ile 2 bin 494 de uyuşturucu suçlarıyla ilgili davalar olmak üzere 15 suçla ilgili toplam 6 bin 501 dava görüldü.

Suçların ciddiyetini örtmeyen davalarda, uyuşturucunun yanı sıra adam öldürme, silahlı çatışma, bıçaklama, darp, kundaklama, vahim yaralama, şiddet ve tehdit olayları, cinsel suçlardaki artış vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde önemli suçlarla ilgili görülen davaların sayılarında, önemli artış görülüyor.

Her yıl olduğu gibi mahkemelerde görülen davaların çoğunu uyuşturucu ve soygun suçları oluşturdu.

“Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” başlığı altındaki dava sayısı ise korkutucu. Bu suçla ilgili görülen davalarda 2016’daki dava sayısındaki rekor 2017’de aynı şekilde kalarak son 12 yılın rekorunu kırdı.

En ciddi suçlar

Ocak 2006’dan Aralık 2017’ye kadar olan 12 yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 6 bin 501 dava oldu.

Mahkemelerin faaliyet raporuna göre; 2006 ile 2017 yılları arasında ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillikle ilgili toplam 22; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 586; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 537 dava görüldü.

“Taammüden katillik” suçundan 2006’da bir dava görülürken bu rakam 2012’de 4’e yükseldi, 2017’de 3 oldu. “Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” suçundan 2006’da 50 dava görülürken rakam 2012’de 46, 2013’te 39, 2014’te 64, 2015’te 46, 2016’da 50 ve 2017’de 61’e çıktı.

“Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” suçuyla ilgili de 2006 yılında 48 dava görülürken 2012’de bu sayı 56’ya 2013’te 59’a ve 2014’te 62’ye yükseldi, 2015’te e 23’e düştü; 2016’da 30’a yükseldi ve yine 2017’de 29’a geriledi.

“Yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” suçu

2016 yılı faaliyet raporunda “kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmak” ve “yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” suçu da yer alıyor. Raporda “yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” suçundan 2015’te 11 dava, 2016’da da 6, 2017’de de 5 dava görülmesi oldukça dikkat çekici.

Geçtiğimiz yıllardaki faaliyet raporunda “Kız kaçırma, zorla ırza geçme, tabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet” olarak tanımlanan suçun izahı, 2015’ten itibaren faaliyet raporunda “Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” olarak yer aldı.

Uyuşturucu çok yaygınlaştı

İstatistiklere bakıldığı zaman son 12 yılda uyuşturucu suçlarıyla ilgili 2 bin 494 dava görülürken, “resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” gibi sahtecilik suçlarıyla ilgili 886 dava görüldü.

Verilere göre, uyuşturucu suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemeleri 2006’da 177 davaya bakarken, bu rakam 2007’de 230’a yükseldi ancak 2008’de 183’e, 2009’da 147’ye, 2010’da 132’ye ve 2011’de 108’e gerileyerek 2012’de 197’ye, 2013’te büyük artışla 209 ve 2014’te rekor yükselişle 287’ye çıktı.

2015’teki rakam 227 olurken, 2016’daki rakam bir hayli yükselerek 260 oldu. Rakam 2017’de en yüksek orana ulaşarak 337’ye çıktı.

“Resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” suçlarından 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59 ve 2011’de 81, 2012’de 66, 2013’te 95, 2014’te 69, 2015’te 70, 2016’da 100 dava görüldü. 2017’deki dava sayısı ise 52.

12 yılın dava sayısında rekor 2017’nin

2006 yılından 2017’ye kadar olan 12 yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 6 bin 501 dava görüldü.

2006’da Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 451 dava görülürken bu rakam 2007’de 522’ye yükseldi. 2008 yılında ise dava sayısı azalarak 476’ya, 2009’da ise 445’e geriledi.

2010’da yine azalan dava sayısı 430 olurken, bu rakam 2011’de 484’e, 2012’de 548, 2013’te 598’e, 2014’te 676’ya yükseldi. 2015’te 562, 2016’da 626 ve 2017’de 683 oldu.

Yüksek Mahkeme’nin yıllık faaliyet raporlarındaki verilere göre, ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillikle ilgili 12 yılda toplam 22; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 586; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 537; cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlarla ilgili 160; uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirmeyle ilgili 2 bin 494; soygun, ev, dükkân, bina açmak, sirkat, tasarrufla ilgili 1.250; cezaevinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüzle ilgili 23; resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymakla ilgili 886; izinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufuyla ilgili 137; devleti gelirden mahrum etmekle ilgili 82; kasti hasar, ürün yakmak, kundaklamayla ilgili 48; tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olmayla ilgili 223, yasa dışı yollardan ithalat yapmakla ilgili 21, kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla ilgili 1; yetkisiz haberleşme hizmetiyle ilgili 22 dava görüldü.

Suçlar ve rakamlar

Ağır suç olarak tanımlanan ve 15 farklı başlık altında toplanan suçların yıllar içerisinde görülen dava sayılarına bakıldığında, kiminin arttığı kimininse azaldığı dikkat çekiyor.

“Taammüden katillik” başlığı altındaki suçla ilgili 2006 yılında 1 dava görülürken 2007’de hiç dava görülmedi. 2008’de ise 5 olan dava sayısı 2009 ve 2010’da 2’ye düştü. 2011’de hiç dava görülmedi, 2012’de 4, 2013, 2014 ve 2015’te 1’er dava görüldü. 2016’da rakam 2, 2017’de ise 3 oldu.

“Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” başlıklı suçlarla ilgili ise 2006’da 50 dava görülürken bu rakam, 2007’de 29, 2008’de 48, 2009’da 46, 2010’da 44 olurken, 2011’de 63’e yükseldi, 2012’de 46’ya ve 2013’te ise 39’a geriledi. 2014’te ise rekor yükselişle 64 dava oldu. Rakam 2015’te 46’ya düştü ancak 2016’da yine yükseldi ve 50’ye çıktı. 2017’de ise rakam ciddi oranda yükseldi ve 61 oldu.

“Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” başlıklı suçta ise, 2006 yılında 48 dava görülürken bu rakam 2007’de 49’a yükseldi ancak yine 2008’de 46’ya 2009’da 38’e, 2010’da 37’ye düştü. 2011’de çok yükselerek 60’a ulaştı, 2012’de az düşüşle 56 oldu. Ancak 2013’te yeniden artarak 59’a ve 2014’te 62’ye çıktı. Bu suçla ilgili görülen dava sayısı en büyük düşüşünü 2015’te gördü, rakam 23 oldu. Ama bu durum uzun sürmedi 2016’daki dava sayısı 30’a çıktı, 2017’de ise 29’a geriledi.

Cinsel suçlarda çok büyük artış

“Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar” başlığında da 2006 yılında 9, 2007’de 5 dava görülürken bu rakam 2008’de 12’ye çıktı ancak 2009’da 5’e, 2010’da 3’e geriledi. Ancak 2011’de büyük artışla 11 olan rakam 2012’de 14’e yükseldi. Rakam 2013’te 7’ye düştü ve 2014’te artarak 15 oldu.

Bu suçla ilgili görülen davalarda rakam 2015’te 21 oldu ve 2016’da ve 2017’de görülen 29’ar dava sayısıyla rekor kırıldı.

Uyuşturucu rekorda

2006’dan 2011 yılına kadar “Uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirme” suçlarının dava sayısı yıllar içerisinde azaldı ancak 2013’e gelindiğinde büyük yükseliş oldu. Buna göre, konu suçlarla ilgili 2006’da 177, 2007’de 230, 2008’de 183, 2009’da 147, 2010’da 132 ve 2011’de 108 dava görülürken rakam 2012’de 197 ve 2013’te 209’a çıktı. 2014 yılında ise ikinci rekoru kıran suç oranında dava sayısı 287’ye çıktı. 2015’te ise dava sayısı 227 oldu.

2016’daki rakam ise ürkütücü, dava sayısı 260’a çıktı. 2017’de 337’ye yükselen dava sayısı ülkemizdeki uyuşturucu sorununu net şekilde gözler önüne seriyor.

Hırsızlık arttı

“Soygun yapmak, ev, dükkan açmak, sirkat, tasarruf” suçlarıyla ilgili ise, 2006 yılında 70 dava görülürken bu rakam 2007’de 79’a yükseldi ve 2008’de çok az düşüşle 77 oldu. Ancak 2009 yılında hızlı bir artışla 102, 2010’da ise 121 dava sayısına ulaştı. 2011’de az düşüşle 111 oldu ve 2012’de de aynı rakamla devam etti. 2013’te 130’a 2014’de de 134’e çıktı.

2015’te sayı 118’e düştü, bu düşüş geçtiğimiz yıl da sürdü ve 2016’daki dava sayısı 90 oldu. Ancak 2017’de rakam yeniden artarak 107’ye yükseldi.

Geriye kalan diğer suçların dava sayılarının yıllara göre dağılımı şöyle:

“Cezaevinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili 2006’da 1, 2007’de 2, 2008’de 4, 2009’da 2, 2010’da 2, 2011’de 5 dava, 2012’de 3 dava, 2013’te 2 dava, 2014’te yok, 2015’te 1, 2016’da 1; 2017’de yok;

“Resmi evrak sahtelemek, tedavüle sürmek, sahte banknotu tedavüle sürmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59, 2011’de 81; 2012’de 66 dava, 2013’te 95, 2014’te 69, 2015’te 70, 2016’da 100; 2017’de 52;

“İzinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufu” suçlarıyla ilgili 2006’da 5, 2007’de 8, 2008’de 10, 2009’da 10, 2010’da 18 ve 2011’de 12, 2012’de 11 dava, 2013’te 17, 2014’te 19, 2015’te 8, 2016’da 10; 2017’de 9;

“Devleti gelirden mahrum etmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 4, 2008’de 0, 2009’da 1, 2010’da 2, 2011’de 4, 2012’de 3 dava, 2013’te 5, 2014’te 7, 2015’te 6, 2016’da 25; 2017’de 25;

“Kasti hasar, ürün yakmak, kundaklama” suçlarıyla ilgili 2006’da 2, 2007’de 1, 2008’de 3, 2009’da 8, 2010’da 2, 2011’de 5, 2012’de 12 dava, 2013’te 12, 2014’te 3, 2015’te 5, 2016’da 3; 2017’de 1;

“Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma” suçlarıyla ilgili 2006’da 40, 2007’de 14, 2008’de 14, 2009’da 12, 2010’da 8, 2011’de 20, 2012’de 21 dava, 2013’te 20, 2014’te 13, 2015’te 24, 2016’da 17; 2017’de 20;

“Yasa dışı yollardan ithalat yapmak” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 0, 2008’de 1, 2009’da 0, 2010’da 0, 2011’de 4, 2012’de 4, 2013’te 1, 2014’te 2, 2015’te 1, 2016’da 3; 2017’de 5;

“Kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla” ilgili 2013’te 1;

Yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama” 2015’te 11, 2016’da 6, 2017’de 5 dava görüldü”.