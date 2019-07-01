KKTC'DE PATLAMA!

Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ,Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanıda bölgeye gelerek patlamanın alanını yerinde inceledi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aldığı ilk bilginin ardından basına yaptığı açıklamada, “Bu bizim topraklarımızda kaynaklanmayan bir durumdur. Bu ne cephanelik patlaması ne de benzer başka bir şeydir, bu olay, bölgemizdeki savaşın bizim payımıza düşen kötü etkilerinden biridir” ifadelerini kullandı.

FÜZE YA DA...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını belirten Özersay, itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlatıyor.

PATLAMAMIŞ BİR PARÇA

Taşkent bölgesine düşen cisimden kopan bir parçanın da Dikmen’e düştüğü belirlendi. Polis, parçanın patlamamış bomba olabileceği düşüncesiyle bölgedeki bazı evleri boşalttı. Olayla ilgili olarak Türkiye’den uzman bir ekibin de geleceği belirtildi.

Kaynak: Milliyet