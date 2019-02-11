"KKTC'DE PKK'NIN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Ankara’daki bir toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyareti anımsattı.

Soylu, KKTC’de PKK’nın peşine düştüklerini ve üniversitelerde PKK’nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Bakan Soylu, “Hiç merak etmeyin, değil Kıbrıs’ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun.” diye konuştu.