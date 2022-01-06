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KKTC’de rekor vaka sayısı!

KKTC’de rekor vaka sayısı!

1001 pozitif vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.882 olup, 1001 pozitif vakaya rastlanmış, 148 kişi taburcu edilmiştir.

434 kişi Lefkoşa, 239 kişi Girne, 242 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

6 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.882

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1001

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 1001

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.841.585

Toplam Vaka Sayısı: 39.371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.991

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5240

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 758
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5756

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106298

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