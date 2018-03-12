KKTC'DE SAHİPSİZİZ!

Ülkeye eğitim için gelen Nijeryalı öğrenciler, “Rengimizden dolayı bize kötü davranmayın” diyerek, KKTC makamlarına mesaj verdi

Devrim DEMİR

Ülkede öğrenim gören Nijerya kökenli öğrencilerin dramı, Ocak ayında Mağusa’da işlenen cinayetin ardından zirve yaptı.

Ülkelerinden kilometrelerce uzakta birçok yalan vaatle okumak için KKTC’yi seçen Nijeryalı öğrenciler aç kalıyor, çalışmak istiyor, köle muamelesi görüyor.

İşsiz kalınca okul harçlarını ödeyemeyen birçok Nijeryalı öğrenci ya uyuşturucu suçuna bulaşıyor, ya da başka suçlara.

KKTC’de tacize uğrayan Nijerya uyruklu kız öğrenciler ise son 2 yıldır öğrenim için artık KKTC’yi seçmiyor, nedeni ise KKTC’de polise yaptıkları şikâyetlerin hiç birinin dikkate alınmaması. Hatta çocuk doğurup, ardından adadan kaçan Nijeryalı öğrenciler dahi var.

Ülkede yaklaşık 15 bin Nijeryalı öğrenci var, bunların sadece üç bin 500’ü DAÜ’de öğrenim görüyor.

KKTC Nijeryalı Öğrenci Birliği Başkanı Evidence Akhayare, Havadis’e konuştu, yaşanan sıkıntılara bir kez daha dikkati çekti.

“Ev kiraları bizi çok zorda bırakıyor”

Ülkeye okumak için gelen ve birçok sorun nedeniyle okulunu bitiremeyen öğrencilerin çoğu okulu dondurup ülkede kaçak durumuna düşüyor.

Ev kiralarının çok yüksek olduğunu anlatan Evidence Akhayare devamla şunları söyledi:

“Sözleşmede gösterilen fiyatla bizden istenilen arasında çok fazla fark var ve bunun için çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız.

Genel olarak ev sahipleri kira sözleşmesi bitmeden bir bahane bulup bizi evden çıkarabiliyor ve biz bunu kimseye açıklayamıyoruz. En çok aldığımız şikâyetlerden biri de bu.”

“Çaresizlik suça itiyor”

“Okul harçları çok yüksek, her gecikme günlük 100 TL” ifadesine yer veren Akhayare, birçok Nijeryalı öğrencinin çok fakir olduğunu ve burada hem para kazanıp hem okulunu ödediğini hatırlattı.

Buradaki okullara gelirken, “Orada hem iş bulup çalışabilir, hem de okulda eğitim alabilirsiniz” denilerek adaya getirildiklerini anlatan Akhayere şöyle devam etti:

“Biz kilometrelerce uzaklardan okumak için KKTC’yi seçtik. Çok büyük sıkıntılarımız var.

Ödenemeyen okul harçları, ev kiraları, açlık birçok arkadaşımızı suça itiyor. Arkadaşlarımıza soruyoruz, neden bu suçu işledin? Aldığımız cevaplar nedeniyle kahroluyoruz. Resmen çaresizlik nedeniyle ciddi suçlar işleniyor.”

“Polis bizi dikkate almıyor, aşağılıyor”

KKTC Nijeryalı Öğrenci Birliği Başkanı Evidence Akhayare, polisin kendilerini hiçbir şekilde dikkate almadığını, yardımcı olmadığını aşağıladığını öne sürdü.

Akhayare, polisle ilgili şikâyetini de şu sözlerle dile getirdi:

“Herkes hata yapabiliyor. İnsanız. Ama burada polis hepimizi bir sayıyor, uğradığımız haksızlığı polise anlatmaya kalktığımızda kimsemizi dinlemiyorlar.

Arkadaşımız Keneddy Dede bunun sadece bir örneği. Polis bizi dikkate almalı, burada yaşadığımıza göre biz de insan olduğumuza göre bu haktan yararlanmalıyız.

Polise gittiğimiz anda, potansiyel suçlu muamelesi, görüyoruz. Bizi kimse dikkate almadığı gibi, önyargılarla da baştan mahkûm ediliyoruz.”

“Bize kötü davranmayın”

Son iki yıldır, ülkede yaşadıkları ayrımcılık, kötü muamele, taciz nedeniyle Nijeryalı kız öğrencilerin artık KKTC’yi öğrenim için seçmediklerini ifade eden Akhayare, gelinen aşamayı şöyle özetledi:

“Genelleme yapmak istemiyorum, ama burada taksiye binen bir yere ulaşım sağlamak için otostop çeken kız öğrenciler ya taciz ediliyor, ya da para karşılığı fuhuşa teşvik ediliyor. Birçok kız bu durumu polise anlattı, hiçbir şikâyetleri dikkate alınmadı.

KKTC’deki insanlar bizim çok kötü tehlikeli insanlar olduğumuzu düşünüyorlar, kimsenin umurunda değiliz ve sürekli haksızlığa uğruyoruz.

Bizler kötü insanlar değiliz. Rengimize bakarak, bize kötü davrananlar var. Elbette, kötü olaylara karışan çok arkadaşımız var, ancak bu her yerde var. Genelleme yapılarak, KKTC makamlarında haklarımız yeniyor, aramamıza da yardımcı olunmuyor.”

“Hükümetimiz artık KKTC’yi güvenli görmüyor”

Yaşanan cinayetin de sıkıntıları tetiklediğini ifade eden Akhayare devamla şunları söyledi:

“Biz KKTC’yi çok güvenli bir yer olarak tanımladık. Yılın ilk ayında yaşanan vahşi cinayet sıkıntılarımızı tetikledi, burada bizim istenmediğimiz hissi bir kez daha gündeme geldi. Nijerya hükümeti KKTC’yi artık güvenli görmüyor, siyahî öğrencilerin haklarının gasp edildiğini düşünüyor.

Hükümetimiz, yaşanan cinayetin yakın takipçisi ve bizi davayı takip etmekle görevlendirdi. Biz davanın sonucunu bekliyoruz.”

“Keneddy için adalet istiyoruz”

Havadis’e önemli açıklamalarda bulunan KKTC Nijeryalı Öğrenci Birliği Başkanı Evidence Akhayare, “arkadaşımız Keneddy için adalet istiyoruz. Onu bu şekilde dünyadan ayıranlara verilecek ceza onu geri getirmeyecek ama siyahî bir öğrencinin vahşice öldürülmesi ile ilgili verilecek cezayı bekliyoruz” dedi.

Havadis