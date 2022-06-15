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  3. KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı

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8-14 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7877 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(8-14 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7877

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.035.037

Toplam Vaka Sayısı: 95.646

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

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