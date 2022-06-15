KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir hafta içerisinde toplam 7877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı
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8-14 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7877 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(8-14 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7877
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310
Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.035.037
Toplam Vaka Sayısı: 95.646
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.116
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
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