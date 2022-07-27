KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı
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KKTC‘de 20-26 Temmuz 2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.667 olup, 2 kişi vefat etmiş, 2363 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(20-26 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.667
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2363
Kaybedilen Hasta: 2
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