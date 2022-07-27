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  3. KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de son bir haftada 2 kişi vefat etti, 2363 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC‘de 20-26  Temmuz 2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.667 olup, 2 kişi vefat etmiş, 2363 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(20-26 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.667

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2363

Kaybedilen Hasta: 2

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