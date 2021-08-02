KKTC’de son bir haftada 62 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 62 trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC’de meydana gelen toplam 62 kazanın 48’i hasar, 14’ü ise yaralanmayla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 19’u süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 8’i diğer etkenlerden çıktı. Toplam 721 bin 150 TL’lik hasar tespit edilen kazaların 16’sı Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 14’ü Girne, 12’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de meydana geldi.

SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN 769 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Polisin aynı dönem gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol ettiği 6 bin 210 araç sürücüsünün 769’u hakkında ileri işleme gidildi. Suçların dağılımı şu şekilde: “Sürat (164), tehlikeli sürüş (9), dikkatsiz sürüş (23), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (96), s/ehliyetsiz araç kullanmak (15), alkollü araç kullanmak (28), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (132), trafik levha ve işaretlerine uymamak (77), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (23), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (24), “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak (7), “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2) ve 162 diğer trafik suçları”