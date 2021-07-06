KKTC’de vaka sayısı artarken yoğun bakımda yatan hasta sayısı da 3’e yükseldi
KKTC’de vaka sayısı artarken yoğun bakımda yatan hasta sayısı da 3’e yükseldi
Sağlık Bakanlığı bugün 71’i yerel toplam 88 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Vaka sayısı artarken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3’e yükseldi.
Bugün 3 bin 106 kişi daha aşılandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazıl açıklamada, bugün toplam 11 bin 786 test yapıldığı, 71’i yerel 88 pozitif vakaya rastlandığı ve 24 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.
Açıklamada vakaların 2’sinin havayolu ile ülkeye geldiği, 15’inin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.
"Toplam 11.786 test yapıldı, 71'i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.786 olup, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Kızılbaş-1/ Gönyeli-5 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Marmara-1/ Taşkınköy-1
Girne
Girne Merkez-21 / Çatalköy-2 / Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Karakum-1/ Arapköy-2/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-2
Gazimağusa
Serdarlı-1/ Çukurova-1 / Beyarmudu-2/ Geçitkale-1/ Kaleiçi-1/ Piyale Paşa-1 / Mağusa Merkez-3
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Bostancı-3/ Şahinler-1 / Serhatköy-2
6 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.786
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.528.528
Toplam Vaka Sayısı: 8504
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7870
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 599
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3106
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2695
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.105
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