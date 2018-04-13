KKTC'DE YARGILANAMAZ!

Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’i öldürerek Türkiye’ye kaçan E.Ş.’nin KKTC’ye iade edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ardından hukukçular da böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Özlem ÇİMENDAL

Cesedi Girne dağ yolu mevkiinde bulunan Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’i öldürerek Türkiye’ye kaçtığını itiraf eden zanlı E.Ş.’nin KKTC’ye iade edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ardından hukukçular da böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

“TC uyruklu KKTC’ye verilmez”

Apostolidis’i öldürüp Türkiye’ye kaçan zanlı, polise teslim olarak cinayeti işlediğini itiraf etmişti. E.Ş.’nin TC uyruklu olduğu için KKTC’ye teslim edilmesinin söz konusu olmadığını dile getiren hukukçular, “Kimse kendi ülkesinin vatandaşını bir başka ülkeye yargılamaları için vermez. Bu dünyada da bu şekildedir” diye konuştu.

“Cinayet hemen fark edilseydi, yakalanıp yargılanırdı”

“Her ülkenin vatandaşı kendi ülkesinde yargılanır” diyen hukukçular, Apostolidis cinayeti ile ilgili Türkiye’de tutuklu bulunan zanlının, TC uyruklu olduğu için KKTC’ye iadesinin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Hukukçular, cinayetin geç ortaya çıkmasının dezavantajını kullanarak, ülkeden kaçma şansını bulan zanlının ancak kendi isteği ile KKTC sınırları içerisine girmesi ile yargılanmasının mümkün olabileceğinin de altını çizdiler.

Avukat Tekin Söylemez: Bir ülke kendi vatandaşını yargı amaçlı başka ülkeye vermez

Avukat Tekin Söylemez, bir ülkenin kendi vatandaşını başka bir ülkede yargılanması için teslim etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

“Kendi ülkesinde kanıtlar ile yargılanır”

Bir ülkenin başka bir ülkeye vatandaşını teslim etmemesine rağmen suçu işleyen zanlının kendi ülkesinde yargılanmayacağı anlamı da çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Söylemez, istinad yöntemi ile yapılacak yargılamaların söz konusu olduğuna dikkat çekti.

“Dosya KKTC’de hazırlanır, Türkiye’de görüşülür”

Söylemez, “Bu yargılamanın da, KKTC’de yapılması mümkündür. Zaten Türkiye ile aramızda var olan adli yardımlaşma konusundaki kanunlar da anlaşmalar da buna imkan sağlamaktadır. Burada hazırlanacak olan dosyanın Türkiye’de görüşülmesi ve Türkiye’de yargılamasının yapılması ve yapılan yargılamada da ortaya çıkacak olan tanıkların vereceği ifadeler de, burada hakim huzurunda alınarak, yollanır. Bu yargılamanın neticesi de Türkiye’nin kendi kanunlarına göre vereceği bir cezalandırmayı öngörür” dedi.

“Ancak kendi hür iradesi ile ülkeye giriş yapıp teslim olursa olur”

KKTC’de suç işlemiş birinin yakalanmadan Türkiye’ye kaçması sonucu, KKTC’ye iadesinin istenemeyeceğini, ancak iş birliği yapmada bir engel olmadığını vurgulayan Söylemez, kişinin kendi hür iradesi ile KKTC’ye giriş yaparak yargılanmayı talep etmesi halinde ancak KKTC’de yargılanmasının yapılabileceğini ifade etti.

Dünyada da böyle

Söylemez, bir ülkenin kendi vatandaşını yargılanması maksadı ile başka bir ülkeye vermesinin söz konusu olamayacağı gibi, sadece Türkiye-KKTC için değil, dünyada da geçerli bir kabul görüsünün olduğunun altını da çizdi.

Avukat Boysan Boyra: Türkiye yargılayabilir

eden Avukat Boysan Boyra da, vatandaşlığın doğal bir koruma alanı olduğunu ifade ederek, “Kişinin kendi ülkesinde yargılanmayı istemesi kadar doğal bir şey yoktur” dedi.

“Hiçbir ülkenin kendi uyruğunda olan birini suçlu bile olsa KKTC’ye iade etme mecburiyeti yoktur”

Boyra, “Türkiye Cumhuriyeti kendi uyruğunda olan birini suçlu bile olsa KKTC’ye iade etmek zorunda değildir. Ama kendisinin bu suçu yargılaması için de önünde hiçbir engel yok” şeklinde konuştu.

“İngiltere’de işlenen bir suçun kanıtları getirildi”

Boyra şöyle konuştu: “İngiltere’de işlenen suçlarla ilgili, İngiltere’de bulunan bütün delilleri toplayıp buraya getirtebiliyor ve İngiltere’den kaçan bu zanlıları burada yargılayabiliyorsunuz. Daha doğrusu burada yargılanmaları sağlanıyor ve temin ediyor.”

“Ülkesine kaçsa da suçludur, oranın yasaları ile yargılanır”

KKTC’de işlenen bir suçun zanlının kendi ülkesine kaçması ile işlenmemiş sayılamayacağının ve yargılanmasının mensubu olduğu ülke yasalarına göre yapılacağının bir kez daha altını çizen Boyra, “Bu suçluyu bana teslim et demek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“KKTC vatandaşı olsaydı, iadesi istenebilirdi”

KKTC’de işlenmiş bir suçu bulunan zanlının KKTC vatandaşı ise, Türkiye’ye kaçması halinde ancak iadesinin istenebileceğini anlatan Boysan Boyra, “TC uyruklu da olabilir İngiliz de olabilir, suçlular ancak kalkıp da ver bana senin vatandaşını ben yargılayacağım diyemezsiniz. Bu konuda acayip, tuhaf bir durum söz konusu değildir. Yasalar prosedür ne diyorsa o şekilde işler yürümektedir” diye konuştu.

“Ceset erken bulunup yakalansaydı, TC’ye iadesi yapılmayacaktı”

Geçtiğimiz hafta cinayete kurban giden şahsın cesedi daha erken bulunmuş olsaydı, kişinin kaçmaya şansı olmayacağına dikkat çeken Boyra, “Kişi KKTC’de yakalanmış olsaydı, TC’ye herhangi bir iadesi yapılmadan burada yargılanması yapılacaktı” şeklinde konuştu.

“Kendi isterse gelir, yargılanır”

KKTC’de işlenmiş bir suçtan dolayı ülkesine kaçan bir şahsın istemesi halinde suçun işlendiği ülkeye giriş yaparak teslim olabileceğini anlatan Boyra, böylelikle yargılanmanın gerçekleşebileceğini dile getirdi. Boyra, “Ama gelmezse böyle bir şey mümkün değildir” dedi.

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