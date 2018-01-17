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KKTC'DE YİNE FETÖ OPERASYONU!

KKTC'DE YİNE FETÖ OPERASYONU!

31 asker için yakalanma emri!

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Kırıkkale merkezli 17 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik 27'si muvazzaf asker 31 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 27 muvazzaf asker, 2 eski asker ve askeri okullardan ihraç 2 öğrencinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, bazı zanlıları gözaltına aldı.

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