KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
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KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı:21
Oy Kullanan Seçmen:2012
KKTC Geneli Geçerli Oy:66616
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP):% 38.29- 53746 oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % .27.12 - 38060 oy
Demokrat Parti (DP):11.29- 15848 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):1.84 -2586 oy
Bağımsızlık Yolu (BY): %1-1406 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): 12.51- 17566oy
Halkın Partisi (HP):4.96-6958 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): 2.99- 4190 oy
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