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  3. KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 21 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

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KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı:21

Oy Kullanan Seçmen:2012

KKTC Geneli Geçerli Oy:66616

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP):% 38.29- 53746 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % .27.12 - 38060 oy

Demokrat Parti (DP):11.29- 15848 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):1.84 -2586 oy

Bağımsızlık Yolu (BY): %1-1406 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): 12.51- 17566oy

Halkın Partisi (HP):4.96-6958 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): 2.99- 4190 oy

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