KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
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KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
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Açılan sandık sayısı: 276
Oy Kullanan Seçmen: 39578
KKTC Geneli Geçerli Oy: 1615254
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41,24 -1326914 oy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31.03 – 998244 oy
Demokrat Parti (DP): %7.78 – 250178 oy
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.56 – 50312 oy
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.65 – 53112 oy
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.95 -223698oy
Halkın Partisi (HP): % 5.91 – 190278 oy
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.85 -124018 oy
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