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  3. KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

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KKTC'de YSK'nın açılan 276 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

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Açılan sandık sayısı: 276

Oy Kullanan Seçmen: 39578

KKTC Geneli Geçerli Oy: 1615254

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) %41,24 -1326914 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31.03 – 998244 oy

Demokrat Parti (DP): %7.78 – 250178 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.56 – 50312 oy

Bağımsızlık Yolu (BY): %1.65 – 53112 oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.95  -223698oy

Halkın Partisi (HP): % 5.91 – 190278 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %3.85  -124018 oy

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