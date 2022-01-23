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  3. KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

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KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 643

Oy Kullanan Seçmen: 97313

KKTC Geneli Geçerli Oy: 4085377

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) %39.78

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31,55

Demokrat Parti (DP): % 7.60

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): %1.93

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.60

Halkın Partisi (HP): % 6.61

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %4.36

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