KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
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KKTC'de YSK'nın açılan 643 sandığa göre açıkladığı resmi olmayan sonuçlar...
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 643
Oy Kullanan Seçmen: 97313
KKTC Geneli Geçerli Oy: 4085377
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) %39.78
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 31,55
Demokrat Parti (DP): % 7.60
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.54
Bağımsızlık Yolu (BY): %1.93
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %6.60
Halkın Partisi (HP): % 6.61
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): %4.36
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