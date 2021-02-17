Yağışlı hava.. bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağmur Tatlısu’da metrekareye 24 kg olarak kaydedildi. Esentepe’ye 21, Dipkarpaz’a 14 kg yağmur yağdı

KKTC’de yüksek kesimlere kar yağdı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, Beşparmak dağları boyunca, Büyükkonuk, Balalan, Alevkayası, Görneç, Taşkent ve Kantara arasına kar yağdığını açıkladı

"Yarından itibaren dört gün sabah saatlerinde hafif don olayı bekleniyor, sıcaklık tedricen artarak 11-14 derece dolaylarında olacak"

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: "Kar yağışının ardından fırtına bekleniyor. Fırtına yarın sabaha kadar etkisini sürdürecek. Hafta boyunca yağış beklenmiyor"