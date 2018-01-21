KKTC’deki Camilerde TSK’nın sınır ötesi operasyonu Afrin için dua okundu

KKTC genelindeki tüm camilerde bu sabah namazında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın din görevlilerine gönderdiği mesajla, tüm camilerde bu sabah namazında Fetih Suresi okundu, Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk Milleti’nin bekası için dua edildi.