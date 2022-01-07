KKTC’deki ilk ve orta dereceli okullarda bugün itibarıyla 817 öğrencinin, 72 öğretmenin ve 8 okul personelinin Covid-19 pozitif; 2 bin 729 öğrenci, 219 öğretmen ve 40 personelin de temaslı olduğu; salgın nedeniyle 85 sınfın ve 1 okulun kapatıldığı açıklandı.