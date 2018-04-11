KKTC'DEN GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRİK VERİLDİ!

Kalyoncu, KKTC’den Güney Kıbrıs’a elektrik verildiğini söyledi

EL-SEN Eski Başkanı ve TÜRK-SEN Başkan Vekili Tuluy Kalyoncu Güney Kıbrıs’daki elekrik santralinin devre dışı kaldığını ve Güney’e elekrik verildiğini açıkladı

Kalyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Az önce Güney’deki bir elektrik santrali devre dışı kaldı. Güney’e ilk anda 22 MW yuk verildi. Güney’in talebi dogrultusunda 15 MW yuk 20 dk. süre ile verilmeye devam edecek. İşte bu enterkonnekte olmanın en büyük faydası! İstediğin zaman, bağlı olunduğu için ek bedel ödemeden ve alım garantisi olmadan!