KKTC'den Türkiye ye dönen 18 kişi yüksek ateş sebebiyle karantinaya alındı

Coronavirus tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Türkiyeye dönenler, Ağrı’da KYK yurtlarında karantinaya alındı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından kalan vatandaşların Türkiyeye dönüşleri kapsamında KKTC’de bulunan TC vatandaşları, bugün THY'nin tarifeli uçağıyla Ercan Havalimanı’ndan alınarak Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Havalimanında sağlık taramasından geçirilen 189 vatandaştan 18'inin ateşlerinin yüksek olması nedeni ile tedbir amaçlı Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer vatandaşlar ise, Ağrı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi KYK yurduna yerleştirildi.

Ağrı AFAD ekipleri, uçaktan inen vatandaşların valizlerini ve kullandıkları araçları ilaçla dezenfekte etti. 14 gün boyunca karantinada kalacak vatandaşların nasıl davranacaklarıyla ilgili AFAD ekipleri tarafından bilgilendirildi. (İLKHA)