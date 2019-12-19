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KKTC'NİN ACI KAYBI!

KKTC'NİN ACI KAYBI!

Biray Eminoğlu hayatını kaybetti.

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Ülkemizin tanınan ve sevilen isimlerinden 78 yaşındaki Biray Eminoğlu hayatını kaybetti.

Biray Eminoğlu’nun cenazesi 19.12.2019 perşeme (bugün) Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından, Zeytinlik Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak.

Tüm dost, akraba, ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur.

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