KKTC'NİN ACI KAYBI!

Ülkemizin tanınan ve sevilen isimlerinden 78 yaşındaki Biray Eminoğlu hayatını kaybetti.

Biray Eminoğlu’nun cenazesi 19.12.2019 perşeme (bugün) Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından, Zeytinlik Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak.

Tüm dost, akraba, ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur.