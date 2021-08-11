KKTC’ye 40 bin doz daha AstraZeneca aşı geldi

40 bin doz AstraZeneca aşısı daha Metehan sınır kapısında BM yetkililerinden teslim alındı. Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan’ın verdiği bilgiye göre bugün teslim alınan aşılarla birlikte, Avrupa Birliği’nden toplam 21 bin 50 doz Pfizer/BioNTech, 108 bin 700 doz AstraZeneca ve 29 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 158 bin 850 doz aşı gelmiş oldu.

Türkiye’den ise KKTC’ye bugüne kadar 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech marka olmak üzere 350 bin 530 doz aşı gönderildi.

Cenk Soydan, önümüzdeki hafta yeni aşıların gelmesinin beklendiğini de belirtti.

BRTKI