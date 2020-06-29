KKTC’ye gelen bir yolcu pozitif çıktı!

Pilli: Yolcu hastaneye alındı, temaslıları karantinada

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis çalışmaları sırasında basında çıkan Kovid-19 pozitif bir kişinin ülkeye geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı…

Pilli, 19 yolcunun olduğu gemide gelen bir anne ve çocuğu bulunduğunu, çocuğun test sonucunun negatif olduğunu ancak annenin test sonucunun pozitif olduğunu söyledi. Yolculardan bir tanesinn hafif bir ateş olduğunu, yapılan sorguda testinin pozitif olduğunu bile bile geldiğini kaydeden Pilli, kadının hastaneye kaldırıldığını, temaslılarının ise Büyük Anadolu otelde karantinaya alındığını söyledi.

Sorular üzerine Kovid-19 vakalarının hastanede ayrı bir yerde tutulduğunu diğer hastalarla temasının olmadığını da belirten Bakan Pilli, dünyanın bazı ülkelerinde de pandemi hastanesi bulunmadığını söyledi.

Pandemi hastanesi için çalışmalar olduğunu belirten Pilli, şu anki imkanlar çerçevesinde en iyisinin yapıldığını vurguladı… (BRT)