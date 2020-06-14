KKTC’ye girişlere ilişkin alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlere ilişkin aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları şöyle;

* 15 Haziran 2020 tarihinden 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Türkiyeden gelecek olan öğrencilerin ve akademisyenlerin testleri yapılıncaya kadar karantinaya alınmaları, test sonuçlarının çıkmasıyla birlikte ücret ödemeksizin kampus karantinası koşullarına uymaları kaydıyla ülkeye giriş yapabilmelerine izin verilmesi, sonrasında yapılacak denetimlerden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının yetkili kılınması

* 22 Hazirandan itibaren Kıbrıs Rum Yönetiminde çalışan, eğitim veya tedavigören KKTC vatandaşları ve Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşları ile KKTC’de ikamet eden Maronitler ve Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olmaları; bu kuralın çeşitli nedenlerle Güney Kıbrısta akalan ve olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olması

* 1 Temmuz tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye gelecek herkesin ülkesinin risk grubuna göre belirlenen koşullar çerçevesinde KKTC’ye deniz ve hava imkanlarıyla kara geçiş noktalarından gelmelerinin değerlendirilmesi

* Yukarıdaki üç kategori ülke dışında kalan belirtilmemiş bir ülkeden gelen yolcularla ilgili olarak KKTC’ye girişlerde hangi kuralların geçerli olacağına Sağlık Bakanlığının kararvermesi;

* Sağlık Bakanlığı ülkelerde değişen risk durumlarına bakarak bu ülke listelerini ihtiyaç duyuldukça güncellemesi.