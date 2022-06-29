KKTC’ye Türkiye tarafından iki tane jeneratör hibe edildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye hibe ettiği iki jeneratör bugün ülkeye ulaştı. İki jeneratör bugün 10.00 raddelerinde Gazimağusa Limanı’na ulaştı. Toplam 50 megavatlık 2 jeneratör Gazimağusa Limanı’na geldi..

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye tarafından hibe edilen jeneratörlerin teslim alımı için limana ziyarette bulundu.

BRT