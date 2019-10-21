KKTC'Yİ 2016 GÜZELİ TEMSİL EDECEK

Çin Kültür Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleşen dünyanın en prestijli uluslararası modellik yarışması olan 31. Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nda (Miss Model of the World) ülkemizi Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzeli , 21 yaşındaki Esin Terzioğlu temsil edecek..

31.Miss Model of the World-Dünya Mankenler Kraliçesi için hazırlıklarını Günkut Ajans ile birlikte sürdürmekte olan KKTC Güzeli Esin Terzioğlu, ünlü modacıların koleksiyonlarından oluşan kostümleri ve saç ve makyaj çalışmalarını sürdürmektedir..

İlgili dünya finaline KKTC’yi tanıtıcı armağanlarla ve dökümanlarla katılacak olan Terzioğlu, Kasım ayı başında adadan ayrılacak.