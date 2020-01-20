KLİMA MOTORUNU ÇALDILAR!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde, 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis söz konusu klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak aldıklarını belirtti. Polis bölgede benzer suçlar da işlendiğini ve zanlıların şüpheli olduğunu, bu yönde de tahkikat yapılacağını belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.