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Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Klozete oturan kadını yılan ısırdı

Avustralya'da bir eve giren 1,5 metrelik halı pitonu, misafirlikte tuvaleti kullanmak isteyen kadına hayatının dehşetini yaşattı.

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Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir evin  tuvaletine giren halı pitonunun klozete oturan kadını ısırdığı bildirildi.   

Brisbane'de yayın yapan Courier Mail gazetesinde yer alan habere göre,  59 yaşındaki Helen Richards bir akrabasının evinde tuvaleti kullanmak istedi.  Kadın, klozete önceden giren yılantarafından ısırıldı.

Salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda Richards'ın 1,5 metre  uzunluğunda olduğu belirtilen yılanının saldırısından küçük yaralarla kurtulduğu  bildirildi.

Klozete oturduktan sonra "keskin bir dokunuş" hissettiğini ifade eden  talihsiz kadın "Aşağıda olan pantolonumla yerimden fırladım ve geriye baktım.  Uzun boyunlu, kaplumbağaya benzer bir şey klozetin içine geri çekiliyordu."  ifadelerin kullandı.

Klozeti kapattıktan sonra yılan yakalayıcısı Jasmine Zeleny'i  aradığını dile getiren Richards, vücudundaki ısırık yaralarının antiseptikle  tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Bölgede sık rastlanıyor

Klozetteki yılanı çıkartan Jasmine Zeleny, susuz kalan yılanların  klozetlere girmesinin bölgede yoğun şekilde yaşandığını hatırlatarak  klozetlerin  oturulmadan önce kontrol edilmesini istedi.

Klozetlerde yılan gördükten sonra sifonun çekilmemesi gerektiğinin  altını çizen Zeleny, "Kesinlikle sifonu çekmeye kalkışmayın. Çünkü yılan  borulardan tekrar geri gelebilir. Müdahale etmeyip kendi haline bırakın ve sonra  bir yılan yakalayıcısı gelip yılanı alabilir." dedi.

Avustralya'nın doğu kıyıları boyunca yaygın olarak görülen halı pitonu  türü yılanların zehirsiz olduğu biliniyor ancak insanları ısırması durumunda  tetanoz tedavisine ihtiyaç duyuluyor.

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